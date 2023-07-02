Ели пиццу и смотрели игру: принц Уильям с сыном Джорджем сходили на крикет

9-летний наследник британского престола вместе с отцом наблюдал за игрой в четвертый день второго матча Ashes Test между Англией и Австралией на крикетной площадке Lord's в Лондоне.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Принц Уэльский часто берет старшего сына на спортивные мероприятия и Джордж, надо отметить, проявляет интерес к этому.

41-летний принц Уильям был одет в голубую рубашку на пуговицах, светло-голубой пиджак и черные очки, а принц Джордж был в темно-синем пиджаке и светлой рубашке в клетку.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Отец и сын взволнованно наблюдали за игрой и ели пиццу. Также во время матча Джорджу была подарена мини-копия урны с прахом Ричарда Томпсона, председателя Совета по крикету Англии и Уэльса. Фотографы запечатлели этот момент на камеру.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Уильям и Джордж являются заядлыми футбольными фанатами и ранее были замечены в апреле на футбольном матче Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Ноттингем Форест". Иногда компанию им составляет и принцесса Уэльская Кейт.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Associated Press

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