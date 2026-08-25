Элина Свитолина зажгла сине-желтый свет над Нью-Йорком: яркие кадры с Эмпайр-Стейт-Билдинг

Элина Свитолина / © Getty Images

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Элина Свитолина приняла участие в церемонии подсветки небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке сине-желтыми цветами.

Элина Свитолина / © Getty Images

Мероприятие состоялось в понедельник, 24 августа, в честь 35-й годовщины независимости Украины. Спортсменка появилась на публике в элегантном белом костюме с топом и юбкой, которые дополняли белые остроносые мюли. Макияж Элины был лаконичным, как и её прическа с волосами, собранными в хвост, а этот образ теннисистка дополнила украшениями на шее и несколькими браслетами на руках.

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Элина Свитолина / © Getty Images

Здание Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке является одним из самых узнаваемых символов города, поэтому его подсветка цветами той или иной страны фактически означает, что Нью-Йорк привлекает внимание к данному событию.

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Эта традиция зародилась в 1976 году. Тогда Соединённые Штаты отмечали 200-летие провозглашения независимости, и небоскрёб Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке получил новую систему цветной подсветки — впервые здание начали подсвечивать ночью красным, белым и синим — цветами американского флага. Цветная подсветка оказалась настолько популярной, что её стали использовать не только во время государственных праздников, но и для празднования памятных дат, культурных событий, благотворительных инициатив и спортивных достижений. Со временем технологии освещения совершенствовались, и сегодня современная LED-система позволяет Эмпайр-Стейт-Билдинг менять цвета и создавать сложные световые эффекты.

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