Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Реклама

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер на днях присутствовали на показе коллекции Zuhair Murad Haute Couture Весна/Лето 2026 во Франции на Неделе моды.

Элиза появилась перед камерами в черном укороченном жакете с декорированными рукавами, одетом на голое тело и брюках с высокой талией, подобрав к наряду туфли-лодочки из замши на каблуках и квадратную сумку-чемодан из кожи крокодила.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

А ее сестра Амелия облачилась в винного цвета корсетный топ и юбку-миди, идеально сидящую по фигуре, а также короткий жакет. На шее у девушки сверкало золотое колье, а черные туфли-лодочки были украшены золотыми цветами.

Реклама

Днем ранее сестры-близняшки посетили показ Gaurav Gupta весна/лето 2026. На шоу Амелия приехала в укороченном топе без белья и юбке-макси, а ее сестра надела шелковое платье без бретелей. Они обе выглядели прекрасно.