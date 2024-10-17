Элиза в платье, а Амелия - в кожаном плаще: сестры Спенсер появились на модном ивенте

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер присутствовали на коктейльном мероприятии NET-A-PORTER "Новые бренды, которые стоит знать", которое состоялось в британской столице.

Элиза выбрала для выхода в свет черное платье с объемными рукавами, а ее сестра Амелия была в черном кожаном плаще с поясом на талии, которое надела в сочетании с красными замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. В руках у Амелии была маленькая черная сумка из крокодиловой кожи. Она распустила волосы и сделала выразительный макияж, а также надела подвеску на шею и красивые серьги. Ее сестра волосы собрала в пучок, также сделала выразительный макияж, надела украшение с подвеской на шею и серьги-висюльки.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / Фото: Getty Images

А на следующий день сестры Спенсер посетили церемонию вручения премии Centrepoint Awards в Британском музее в Лондоне. Элиза и Амелия обе были одеты в великолепные платья от Temperley London, а леди Китти была замечена платье Dolce&Gabbana.

Китти Спенсер с сестрами Амелией и Элизой / Фото: Getty Images

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