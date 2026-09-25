Элизабет Херли в нежно-розовом платье и в компании сына посетила благотворительный обед

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images

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Мероприятие под названием Future Dreams 2026, организованном в поддержку кампании Estée Lauder Companies по борьбе с раком молочной железы, прошло в отеле «Савой» в британской столице.

61-летняя Элизабет Херли вышла на дорожку в нежно-розовом кружевном платье и босоножках в тон на каблуках, а в руках держала маленький серебристый клатч. Херли распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы розовым блеском.

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Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images

24-летний Дэмиан тоже выглядел стильно и был одет в черный пиджак и узкие брюки, а обут в кожаные туфли. И Элизабет, и ее сын носили пришпиленные к нарядам розовые ленточки.

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Напомним, ранее мы рассказывали о секрете стройности и молодости Элизабет Херли, и о том, что актриса делает каждое утро, чтобы оставаться в форме.

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