ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

Элизабет Херли в нежно-розовом платье и в компании сына посетила благотворительный обед

Элизабет Херли и ее сын Дэмиан посетили благотворительный женский обед в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Элизабет и Дэмиан Херли

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images

Мероприятие под названием Future Dreams 2026, организованном в поддержку кампании Estée Lauder Companies по борьбе с раком молочной железы, прошло в отеле «Савой» в британской столице.

61-летняя Элизабет Херли вышла на дорожку в нежно-розовом кружевном платье и босоножках в тон на каблуках, а в руках держала маленький серебристый клатч. Херли распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы розовым блеском.

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images

24-летний Дэмиан тоже выглядел стильно и был одет в черный пиджак и узкие брюки, а обут в кожаные туфли. И Элизабет, и ее сын носили пришпиленные к нарядам розовые ленточки.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете стройности и молодости Элизабет Херли, и о том, что актриса делает каждое утро, чтобы оставаться в форме.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie