Елизавета II больше не правит на Барбадосе: принц Чарльз посетил церемонию присяги первого президента

Островное карибское государство Барбадос официально распрощалось с британским прошлым и королевой Елизаветой II.

Вчера принц Уэльский прибыл в Бриджтаун, на Барбадосе. На этой неделе королева Елизавета II официально перестала быть главой государства, а генерал-губернатор 72-летняя Сандра Мейсон была приведена к присяге в качестве первого президента 30 ноября 2021 года, в день 55-летия независимости Барбадоса.

Сандра Мейсон (в центре) и принц Чарльз / Associated Press

На церемонии принц Чарльз произнес речь. В Букингемском дворце отделение Барбадоса восприняли спокойно, так что "развод" бывших империи и колонии прошел мирно. До сих пор Барбадос была одной из 16 стран, где Елизавета II до сих пор оставалась главой государства.

Королева Елизавета II на Барбадосе, 1989 год / Associated Press

Ее портреты висели во всех государственных учреждениях, и везде были королевские символы.

Королева Елизавета II на Барбадосе, 1989 год / Associated Press

"Я глубоко тронут, что вы пригласили меня вернуться в Барбадос и от имени королевы разделить этот выдающийся момент для вашей замечательной нации. Создание новой республики – это новое начало. С самых темных дней нашего прошлого, ужасного жестокого рабства, навсегда запятнавшего нашу историю, люди этого острова прошли свой путь с необычайной силой духа. В течение десятилетий я так увлекался тем, чего вы достигали", - сказал Чарльз.

Принц Чарльз и дама Сандра Мейсон / Getty Images

Королева Елизавета II на Барбадосе, 1977 год / Associated Press

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А пока принц Уэльский произносил трогательную речь, у него на родине в Великобритании произошел настоящий расистский скандал. На полках магазинов оказалась биографическая книга американского писателя Кристофера Андерсена "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган", в которой утверждается, что именно принц Чарльз в день объявления о помолвке Меган и Гарри в ноябре 2017 года сделал неосторожный комментарий, сказав Камилле: "Интересно, как будут выглядеть дети?".

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла / Getty Images

В Кларенс-хаус быстро отреагировали и выпустила заявление с опровержением. Сам принц Чарльз лично ничего не комментировал и вряд ли сделает это.

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