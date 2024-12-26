Елизавета II любила вино, а у Чарльза другие предпочтения: какие напитки пьют члены королевской семьи на Рождество

Классикой рождественского стола королевской семьи считается индейка и рождественский пудинг, а какой же напиток предпочитает король Чарльз и его жена королева Камилла во время праздничного застолья?

Шеф-повар Даррен Макгрейди работал на королевскую семью более 15 лет и часто приоткрывал завесу тайны над тем, какова жизнь на службе у одной из самых известных семей в мире.

Он рассказывал, что на Рождество покойная королева Елизавета II предпочитала выпивать бокал сладкого немецкого белого вина Gewürztraminer. А вот вкусы ее сына – короля Чарльз - совершенно иные. Говорят, что король любит бодрящий джин с тоником или шотландский виски, пишет Ok!.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Его супруга королева Камилла любит пить красное вино, причем не только на праздники, но и в повседневной жизни. О пристрастии королевы к этому напитку мы вам рассказывали ранее. Отец Камиллы, к слову, занимался винным бизнесом.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, какие подарки на Рождество ненавидит Чарльз III.

Читайте также:

Британская королевская семья в Сандрингеме в 2024 году (18 фото)