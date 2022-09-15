Елизавета II на экране: кто из актрис сыграл королеву Великобритании

Благодаря этим фильмам и сериалу зрители могли заглянуть за закрытые двери Букингемского дворца.
В связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II интерес к монарху очень возрос, но даже до этих трагических событий увлеченность публики британской королевской семьей всегда была особенной. За 70 лет правления британской королевы в кино и сериал ее играли десятки разных актрис, поэтому мы предлагаем посмотреть на самые удачные образы, воссозданные на экране.
1. "Королева", 2006 год
Картина рассказывает о самом трудном периоде современной британской королевской семьи - после смерти принцессы Дианы.
Главную роль в этом фильме сыграла Хелен Миррен и за свою пронзительную игру получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".
2. "Лондонские каникулы", 2015 год
Фильм частично основан на реальных событиях, а его действие происходит в Лондоне в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда Великобритания празднует День победы. В тот день принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет с разрешения родителей принимают участие в народных гуляниях за пределами Букингемского дворца.
Сыграла юную принцессу Елизавету актриса Сара Гадон.
3. "Спенсер", 2021 год
Эта картина не о Елизавете, а о ее невестке - принцессе Диане, но королева в этой истории тоже занимает важное место и появляется в фильме. Картина повествует о периоде жизни Дианы, когда ее брак с Чарльзом III (тогда еще принцем) трещит по швам.
Королеву в фильме сыграла Стелла Гоне.
4. "Королева и я", 2018 год
Это комедийный фильм, снятый Дэном Зеффом и основанный на одноименном романе/пьесе 1992 года, написанном Сью Таунсенд и адаптированном в качестве рождественского специального выпуска на канале Sky One, выпущенном в канун Рождества.
Королеву Елизавету II в этом шутливом сериале сыграла Саманта Бонд.
5. Сериал "Корона", 2016 год
Драматический телесериал, выходящий на Netflix с 2016 года и посвященный правлению Елизаветы II. Он охватывает период жизни королевы с юности до современности и рассказывает о многих знаковых событиях Великобритании, королевской семьи и самой королевы.
Роль Елизаветы II играли разные актрисы:
Первый-второй сезоны - Клэр Фой
Третий-четвертый сезоны - Оливия Колман
Пятый сезон - Имельда Стонтон
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