Елизавета II трогательно ответила королевскому поклоннику в праздничной открытке

Поклонники британской королевской семьи могли написать письма монарху и другим членам в канун Рождества. На некоторые письма Елизавета II лично отвечает или под ее руководством это делают ее фрейлины.

В этом году королева Елизавета II также отправляла трогательные письма королевским поклонникам, которые присылали ей рождественские открытки. Поскольку в этом году монарх впервые отметила Рождество без мужа, многие захотели выразить ей слова поддержки.

Королева Елизавета II / Getty Images

Одно из таких писем было опубликовано на странице @theroyalmailbox в Instagram. В нем говорилось: "Королева желает, чтобы я благодарила вас за послание, которое вы прислали к Рождеству и Новому году, и оно очень признательно. Ее Величество была очень благодарна за особую доброту и поддержку, проявленные к ней в течение прошлого года, и я должна поблагодарить вас за вашу внимательность в письме в это время", - было подписано письмо одной из фрейлин королевы Аннабель Уайтхед.

В подписи к фотографии письма было написано:

"Мой второй рождественский ответ от Ее Величества королевы Елизаветы II! Я люблю получать письма, подписанные от руки, и это подписано одной из фрейлин королевы, Аннабель Уайтхед! . Отправлено: 25 ноября 2021 г. Получено: 28 января 2022 г.".

Также поклонники могут писать герцогу и герцогине Кембриджским, принцу Чарльзу и его жене Камилле и другим членам семьи. От всех от них приходят периодически ответы.

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