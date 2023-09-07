Елизавета в забавной шляпе и стильный король Георг VI: как королевская чета посещала Игры Бремера

Недавно мы вспоминали, как королева Елизавета II посещала Игры Бремера с членами своей семьи. А на этом архивном фото можем рассмотреть кадр с ее родителями – королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

Король Георг VI, одетый в килты, и королева Елизавета в длинное пальто, а под ним блузку и юбку, а обута в туфли на каблуках. А на голове у нее была весьма необычная шляпка.

Они стоят в Королевской ложе вскоре после прибытия, 7 сентября 1950 года, на собрание Королевского горного общества Бремара в Королевском парке Принцессы, Бремар, Абердиншир, Шотландия.

Король Георг VI и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II также очень любила эти Игры и часто посещала их, пребывая во время летних каникул в Шотландии.

А недавно королева Камилла и король Чарльз III с сестрой Анной также присутствовали на Braemar Gathering 2023, проходившее в Мемориальном парке в Бремаре, что в Шотландии.

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