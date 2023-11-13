Елка, чай и торт: король Чарльз устроил вечеринку в Хайгроув-хаусе

Но празднование дня рождения короля началось заранее. Сегодня монарх посетил вечеринку с чаепитием, организованную Фондом принца в Хайгроув-хаусе в Тетбери. На праздник пригласили местных жителей и общественных защитников, которые, как и король родились в 1948 году.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III разрезал праздничный торт, выпил чаю и послушал живую музыку местного рок-хора.

Завтра, в свой день рождения, король устроит прием в Букингемском дворце в свой день рождения для 400 медсестер и акушерок в рамках празднования 75-летия Национальной службы здравоохранения в этом году.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Очевидно, что к королю присоединятся его родственники на этом торжественном мероприятии.

Чаепитие в честь дня рождения короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Напомним, вчера Чарльз и Камилла посетили службу памяти возле Кенотафа. Их сопровождали также старшие члены королевской семьи.

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