Элторп-хаус: брат принцессы Дианы показал, как выглядело их семейное поместье более ста лет назад

В своем блоге в Instagram мужчина опубликовал два снимка. На одном поместье Элторп было сфотографировано 135 лет назад, а на другом – его современный вид.

"Элторп 135 лет назад и сегодня в штормовой день.

Элторп-хаус 135 лет назад / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Мне нравятся коровы, пасущиеся перед домом на старом снимке. Это было в то время, когда Элторп был благоустроен так, чтобы дом выглядел так, будто его случайно поставили посреди парковой зоны, а не он стоял в центре формального сада", - подписал фотографии Чарльз.

Элторп-хаус сейчас / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Это историческое поместье в Нортгемптоншире является домом детства покойной принцессы Дианы, старшей сестры графа Спенсера. Однако сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри – не являются наследниками дома. Он передавался в наследство исключительно по мужской линии из поколения в поколение, именно поэтому отец Чарльза – граф Джон Спенсер – так тревожился, когда его жена Фрэнсис Рош не могла родить ему сына. Много лет их брака Фрэнсис рожала только девочек. Когда ей было 23 года Фрэнсис подверглась "интимным тестам" в клиниках на Харли-стрит в Лондоне, чтобы диагностировать проблему, что она посчитала "унизительным и несправедливым". В то время еще не было известно, что мужчины на самом деле определяют пол будущего ребенка.

Фрэнсис Рут Рош и Джон Спенсер - родители принцессы Дианы / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Наследником стал Чарльз, который появился на свет в 1964 году, через три года после рождения Дианы. После его смерти поместье унаследует единственный сын Чарльза от первого брака с моделью Викторией Локвуд – Луи.

Поместье семьи Спенсер - Элторп / Фото: Getty Images

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