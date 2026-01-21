- Дата публикации
Эммануэль Макрон поцелуем поприветствовал королеву Матильду на форуме в Давосе
Королевская чета Бельгии приехала на Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Макрон целует во время приветствия руку королеве Матильде, а рядом стоит ее супруг король Филипп.
Королева одета в молочно-белое короткое пальто, у нее красиво уложены волосы, а в ушах золотые серьги-лепестки. Она улыбается и что-то говорит Макрону во время приветствия.
Эммануэль появился в Давосе в солнцезащитных очках и вызвал много разговоров о себе в связи с этим. В соцсетях появилось так много шуток на тему глаза Макрона, что Елисейскому дворцу пришлось выпустить заявление, в котором говорилось, что у Эммануэля красный глаз, он вызван разрывом сосуда и не представляет угрозы для здоровья.