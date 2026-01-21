ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

Эммануэль Макрон поцелуем поприветствовал королеву Матильду на форуме в Давосе

Королевская чета Бельгии приехала на Всемирный экономический форум, который проходит в Давосе с 19 по 23 января.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Эммануэль Макрон и королева Матильда

Эммануэль Макрон и королева Матильда / © Getty Images

Макрон целует во время приветствия руку королеве Матильде, а рядом стоит ее супруг король Филипп.

Королева одета в молочно-белое короткое пальто, у нее красиво уложены волосы, а в ушах золотые серьги-лепестки. Она улыбается и что-то говорит Макрону во время приветствия.

Эммануэль Макрон и королева Матильда / © Getty Images

Эммануэль Макрон и королева Матильда / © Getty Images

Эммануэль появился в Давосе в солнцезащитных очках и вызвал много разговоров о себе в связи с этим. В соцсетях появилось так много шуток на тему глаза Макрона, что Елисейскому дворцу пришлось выпустить заявление, в котором говорилось, что у Эммануэля красный глаз, он вызван разрывом сосуда и не представляет угрозы для здоровья.

Дата публикации
Количество просмотров
318
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie