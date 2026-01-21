Эммануэль Макрон поцелуем поприветствовал королеву Матильду на форуме в Давосе

Эммануэль Макрон и королева Матильда / © Getty Images

Макрон целует во время приветствия руку королеве Матильде, а рядом стоит ее супруг король Филипп.

Королева одета в молочно-белое короткое пальто, у нее красиво уложены волосы, а в ушах золотые серьги-лепестки. Она улыбается и что-то говорит Макрону во время приветствия.

Эммануэль появился в Давосе в солнцезащитных очках и вызвал много разговоров о себе в связи с этим. В соцсетях появилось так много шуток на тему глаза Макрона, что Елисейскому дворцу пришлось выпустить заявление, в котором говорилось, что у Эммануэля красный глаз, он вызван разрывом сосуда и не представляет угрозы для здоровья.