Эммануэль в шарфе, Брижит – в водолазке: супруги Макронов на мероприятии в Париже

Президентские супруги попали в объективы фотографов на мероприятии в столице.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в мероприятии в Париже.
Первая леди появилась там в образе total black. На ней было элегантное двубортное пальто, водолазка и кожаные перчатки. Брижит сделала объемную укладку, традиционный макияж смоки-айс и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами.
Эммануэль был одет в классическое черное пальто, черный костюм, белая рубашка и черный шарф.
Напомним, Брижит Макрон на первой мессе в Соборе Парижской Богоматери предстала в белом пальто.
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