Эммануэль в шарфе, Брижит – в водолазке: супруги Макронов на мероприятии в Париже

Президентские супруги попали в объективы фотографов на мероприятии в столице.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в мероприятии в Париже.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди появилась там в образе total black. На ней было элегантное двубортное пальто, водолазка и кожаные перчатки. Брижит сделала объемную укладку, традиционный макияж смоки-айс и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классическое черное пальто, черный костюм, белая рубашка и черный шарф.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон на первой мессе в Соборе Парижской Богоматери предстала в белом пальто.

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