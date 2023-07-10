Эмму Коррин не узнать: актриса, сыгравшая принцессу Диану, появилась на Уимблдоне

27-летняя актриса приехала в Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в Лондоне в лимонно-желтом костюме, состоящего из удлиненного жакета и свободных шорт со стрелками. Она также была в белой рубашке, с галстуком в цвет костюма, высоких носках и обута в коричневые туфли-оксфорды, а в руках несла маленькую черную сумку Miu Miu.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Эмма, которая идентифицирует себя как небинарную личность, сделала короткую стрижку и покрасила волосы в блонд, на лице у нее были очки тоже от Miu Miu. Также она была без макияжа и без каких-либо украшений, кроме двух пластиковых браслетов на запястье.

Напомним, ранее Эмма Коррин носила более длинные волосы и часто появлялась на публике в платьях, хотя и весьма оригинальных.

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

В июле 2021 года актриса, сыгравшая принцессу Диану, призналась, что находится в поиске гендерной идентичности. А в интервью для ITV News Granada Reports Коррин впервые назвала себя "квир" (человек, который является существом без определенного пола).

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