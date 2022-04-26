Эмоциональное выгорание волонтеров: как подзарядить батарейку

Когда очень много помогаешь другим, можно не заметить, как твоя внутренняя "батарейка" садится.

Эмоциональное выгорание или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, находящегося в длительном напряжении или стрессе. В телеграм-канале "Психологическая поддержка" об этом подробно рассказал психолог Галина Волошина.

Почему волонтеры "выгорают"?

Во-первых, потому что они работают в сфере "человек — человек". Волонтеры постоянно общаются с большим количеством людей, ожидающих от них помощи. Также они делятся своим внутренним энтузиазмом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее.

Не менее важно то, что их деятельность несет высокий уровень ответственности. Например, казалось бы, обычная закупка бронежилетов, но нет. Волонтеры будут переживать за то, чтобы металлические пластины были качественными, ведь от этого зависит жизнь наших бойцов.

Многозадачность. Сейчас большое количество волонтеров объединяет много ролей: ищут необходимые контакты/вещи, физически помогают другим и тому подобное. Все это требует большого эмоционального ресурса.

В начале войны многие стали заниматься волонтерством и отдавали этому делу всего себя. В тот момент каждый брался за любой вид помощи, поэтому не заметили, как их производительность начала немного снижаться. При этом главное - своевременно распознать такое состояние и предупредить его.

Если вы чувствуете апатию; деятельность не доставляет уже такого удовольствия; быстро устаете; начали замечать за собой проявления агрессии; вас все чаще посещают мысли "Я не смогу!", "Зачем я все это начал?" и т. д. — можно предположить, что вас преодолело выгорание.

Как оказать себе помощь, чтобы снова получать удовольствие от своей деятельности?

Давайте время для отдыха. Нормализуйте сон. Людям постоянно нужна "подзарядка", равно как и нашим гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности – это нормально.

Научитесь говорить "нет". Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете проделать, то не нужно ее брать только с ощущения "я должен". Лучше скоординируйте на тех, кто поможет с разрешением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд.

Вы можете создать график волонтерства. Ведь нужно также уделять время своей личной жизни.

Найдите для себя ответ, зачем вы начали волонтерить. Отыщите в себе ту внутреннюю мотивацию, которая будет продолжать вас вдохновлять.

Также не забывайте о таких пунктах, как физическая активность, творчество и общение с близкими. Уделяйте внимание своему ментальному здоровью и прислушивайтесь к собственному телу.

Война рано или поздно закончится, и государству нужны люди в ресурсе, которые будут и дальше помогать восстанавливать страну.

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