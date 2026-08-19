Эмоциональная королева Камилла впервые откровенно рассказала о тяжелом диагнозе короля Чарльза

Королева Камилла и дама Лора Ли / © Getty Images

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В новом видеоролике, созданном совместно с благотворительной организацией Maggie's в честь ее 30-летия, 79-летняя королева вспомнила о тяжелом эмоциональном опыте, связанном с необходимостью держать в секрете болезнь короля.

Она продолжила выполнять свои королевские обязанности, открыв центр Maggie's в Королевской больнице в Лондоне 31 января 2024 года, когда ей стало известно о диагнозе Чарльза, но общественность об этом не знала, всего за несколько дней до официального объявления новости, пишет Hello!.

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В беседе с исполнительным директором организации Maggie's, Дамой Лорой Ли, королева сказала:

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«Я помню, как пришла навестить Maggie's сразу после того, как у Чарльза диагностировали болезнь. В то время никто ничего не мог сказать. Это было довольно тяжело. Я чуть было не сказала что-нибудь, но, знаете, почувствовала, что сейчас не время. Я посмотрела на всех, кто страдал, и на всех родственников, и, думаю, это заставило меня еще больше осознать, насколько важны эти места. Мне очень хотелось высказаться, но, очевидно, я не могла».

Камилла, которая является президентом организации Maggie's с 2008 года, официально открыла новый центр, пока король восстанавливался после лечения увеличенной предстательной железы.

Фильм был снят Букингемским дворцом совместно с организацией Maggie's и также включал в себя фрагменты визита королевы в этот центр в Челтнеме в начале этого года.

Королева Камилла и дама Лора Ли во время ее визита в больницу Мэгги в 2024 году, когда диагноз рака у Чарльза еще не был объявлен / © Getty Images

Напомним, Букингемский дворец объявил о том, что у короля диагностирован рак, 5 февраля 2024 года, через пять дней после визита Камиллы. Состояние здоровья 77-летнего монарха, который все еще проходит лечение от рака, продолжает улучшаться: в конце прошлого года Чарльз объявил о сокращение графика лечения.

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Король Чарльз / © Associated Press

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