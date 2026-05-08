- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Эмоционального принца Уильяма запечатлели на футбольном матче в Бирмингеме
Принц Уэльский Уильям был замечен на трибунах стадиона «Вилла Парк» в Бирмингеме, где болел за свою любимую команду «Астон Виллу» в матче против «Ноттингем Форест».
43-летний Уильям был замечен болеющим за «Астон Виллу» с трибун во время полуфинального матча Лиги Европы против «Ноттингем Форест» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Наследник престола наблюдал за тем, как команда одержала убедительную победу со счетом 4:0, и, судя по всему, был очень доволен результатом.
Принц Уильям, наблюдая за игрой с трибун, размахивал руками в воздухе и был определенно очень рад такому развитию событий. Он был одет в пиджак, белую рубашку и джемпер, а также брюки. Своего старшего сына — принца Джорджа, к сожалению, Уильям с собой не взял, хотя часто ранее брал его с собой на футбол.