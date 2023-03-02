Ему более 700 лет: как выглядит кресло, в котором будет коронован король Чарльз III

В британском королевстве уже готовятся к предстоящей коронации короля Чарльза III. Сообщается, что кресло для коронации, датируемое 1300 годом, будет очищено и стабилизировано реставратором картин Вестминстерского аббатства в рамках подготовки к торжественному событию.

Его Величество король Чарльз III будет коронован в позолоченном кресле, легендарная история которого началась более 700 лет назад.

"Кресло время от времени страдало за время своего существования, на его спинке есть граффити от местных школьников и посетителей, а взрыв бомбы в 1914 году снес его небольшой угол", - прокомментировал состояние кресла официальный представитель Вестминстерского аббатства.

Сейчас стул чистит и стабилизирует реставратор Вестминстерского аббатства Криста Блесли перед коронацией 6 мая 2023 года, сообщает People.

Коронационное кресло в котором будет коронован король Чарльз III

Создано кресло было по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также искусно украшено цветным стеклом и узорами в виде птиц и листвы, а также золотыми львами на каждом углу.

Посетители аббатства смогут увидеть работы по консервации, проводимые в определенные дни в часовне Святого Георгия, расположенной в нефе аббатства.

Напомним, коронация Чарльза III и королевы Камиллы состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Подробнее о том, что будет происходить в тот день, мы уже рассказывали.