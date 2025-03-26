Ему исполнилось 4 года: принцесса София и принц Карл Филипп поделились фото младшего сына Джулиана

Сегодня четыре года исполняется младшему сыну шведской принцессы Софии и принца Карла Филиппа – внуку королевы Сильвии и короля Карла Густава.
В Instagram принцесса и ее супруг поделились несколькими новыми портретными снимками своего сына Джулиана. Юный блондин одет в белую рубашку с синей окантовкой, а сверху в голубой кардиган. У Джулиана огромные серо-голубые глаза и он очень похож на своих родителей, на этих фото даже больше на принца Карла Филиппа, чем на принцессу Софию.
"Сегодня мы чествуем нашего игривого Джулиана, которому исполняется 4 года", - подписали фото принц и принцесса.
Напомним, семья воспитывает троих сыновей и дочь, которая родилась 7 февраля 2025 года. Сейчас девочке всего полтора месяца, а ее мама находится в декретном отпуске и пока что не посещает королевские мероприятия.
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