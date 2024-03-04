Ему исполнилось 8: кронпринцесса Виктория опубликовала новые фото сына Оскара

2 марта сыну кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля – принцу Оскару – исполнилось восемь лет.

По традиции в этот день наследная чета поделилась в соцсети в Instagram фотографией мальчика. На фото юный Оскар запечатлен на фоне снежных туннелей. Не трудно заметить, как мальчик похож на свою мать Викторию.

"Сегодня день рождения Его королевского Высочества принца Оскара. Ему исполнилось 8 лет. Поздравляем!", - подписано под снимками. Кадр был сделан самой кронпринцессой во время недавнего отпуска семьи с горах.

В феврале Виктория публиковала с этой же поездки фото и своей дочери принцессы Эстель, которой исполнилось 12 лет.

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Наследная принцесса Виктория и принц Даниэль приветствовали своего сына, принца Оскара, герцога Сконе, 2 марта 2016 года в Сольне. Его крестными родителями являются король Дании Фредерик X, наследная принцесса Норвегии Метте-Марит и его тетя по материнской линии, принцесса Швеции Мадлен.

Принц Оскар с мамой Викторией и сестрой принцессой Эстель / Фото: Getty Images

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