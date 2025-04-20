Ему исполнилось 9 лет: принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото сына

Принц Александр / © Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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В Instagram члены шведской королевской семьи опубликовали новое фото сына-именинника. На нем принц Александр запечатлен в белом свитшоте на фоне природы.

«Сегодня мы чествуем нашего замечательного дарителя радости Александра, которому исполняется 9 лет🎂❤️

Мы также хотели бы пожелать всем счастливой Пасхи 🐣», — написали София и Карл Филипп в подписи пол фото сына.

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Принц Александр / © Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Принц Александр родился 19 апреля 2016 года в больнице Дандерюд, он носит титул герцога Сёдерманландского и является старшим ребенком пары.

Напомним, София и Карл Филипп также воспитывают двоих младших сыновей и дочь Инес, которая родилась в феврале 2025 года. Недавно шведский королевский дворец поделился новостями, когда же состоится ее крещение.

Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images