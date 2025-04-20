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Ему исполнилось 9 лет: принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото сына
Первенцу принцессы Софии и принца Карла Филиппа 19 апреля исполнилось 9 лет. Пара поделилась новым фото своего старшего сына.
В Instagram члены шведской королевской семьи опубликовали новое фото сына-именинника. На нем принц Александр запечатлен в белом свитшоте на фоне природы.
«Сегодня мы чествуем нашего замечательного дарителя радости Александра, которому исполняется 9 лет🎂❤️
Мы также хотели бы пожелать всем счастливой Пасхи 🐣», — написали София и Карл Филипп в подписи пол фото сына.
Принц Александр родился 19 апреля 2016 года в больнице Дандерюд, он носит титул герцога Сёдерманландского и является старшим ребенком пары.
Напомним, София и Карл Филипп также воспитывают двоих младших сыновей и дочь Инес, которая родилась в феврале 2025 года. Недавно шведский королевский дворец поделился новостями, когда же состоится ее крещение.