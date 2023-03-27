Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ему исполнилось два года: принцесса София и принц Карл Филипп опубликовали новое фото младшего сына

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
382
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ему исполнилось два года: принцесса София и принц Карл Филипп опубликовали новое фото младшего сына

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Вчера, 26 марта, младшему сыну принцессы Софии и принца Карла Филиппа шведских исполнилось два года. По этому поводу супруги поделились в Instagram новым портретным снимком маленького Юлиана.

На фото авторства Анны-Лены Альстрем запечатлен маленький улыбчивый мальчик с большими серыми глазами, одет в серый джемпер и белую рубашку пол низом. В подписи королевская пара написала:

"Сегодня мы чествуем нашего любимого Юлиана, которому исполняется 2 года! ❤️".

Напомним, принцесса София и ее супруг принц Карл Филипп воспитывают троих сыновей. Кроме младшего Юлиана, у них есть старший Александр, которому 9 апреля исполнится семь лет, и средний Габриэль, в августе ему исполнится 6 лет.

Шведская королевская семья, фото с крестин маленького Юлиана / © Getty Images
Шведская королевская семья, фото с крестин маленького Юлиана / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
382
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация