Ему исполнилось два года: принцесса София и принц Карл Филипп опубликовали новое фото младшего сына

Вчера, 26 марта, младшему сыну принцессы Софии и принца Карла Филиппа шведских исполнилось два года. По этому поводу супруги поделились в Instagram новым портретным снимком маленького Юлиана.

На фото авторства Анны-Лены Альстрем запечатлен маленький улыбчивый мальчик с большими серыми глазами, одет в серый джемпер и белую рубашку пол низом. В подписи королевская пара написала:

"Сегодня мы чествуем нашего любимого Юлиана, которому исполняется 2 года! ❤️".

Напомним, принцесса София и ее супруг принц Карл Филипп воспитывают троих сыновей. Кроме младшего Юлиана, у них есть старший Александр, которому 9 апреля исполнится семь лет, и средний Габриэль, в августе ему исполнится 6 лет.

Шведская королевская семья, фото с крестин маленького Юлиана / Фото: Getty Images

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