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Ему исполнилось пять: принцесса София показала новое фото среднего сына

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Ему исполнилось пять: принцесса София показала новое фото среднего сына

Принцесса София / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Средний сын принцессы Софии и принца Карла Филиппа – принц Габриэль – 31 августа 2022 года отпраздновал свое пятилетие. По этому случаю семья поделилась новым портретным снимком ребенка.

В своем Instagram принцесса София и ее супруг Карл Филипп опубликовали фотографию уже такого взрослого Габриэля и написали:

"Мы отмечаем 5-летие нашего милого и скромного Габриэля❤".

Принц Габриэль – средний сын королевской пары. Мальчик запечатлен в  белом свитере с красными и синими полосками на V-образом вырезе и белой рубашке под ним. Светловолосый малыш, который так похож на свою мать Софию, мило улыбается на камеру.

У Софии и Карла есть еще двое сыновей – старший Александр, которому 6 лет, и младший Юлиан, ему в марте 2022-го исполнился год.

Ранее мы рассказывали, что после летних каникул принцесса София уже вернулась к исполнению королевских обязанностей и посетила фестиваль.

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