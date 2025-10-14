Ему не везет: брат короля Чарльза оказался замешан в новом громком скандале

Принц Эндрю / © Associated Press

Младший брат короля Чарльза III — принц Эндрю — снова оказался замешан в неприятный скандал и это связано с покойным Джеффри Эпштейном. Стало известно, что герцог Йоркский написал опальному финансисту Эпштейну в феврале 2011 года письмо, через 12 недель после того, как он заявил, что разорвал с ним отношения.

Новые доказательства близости между принцем Эндрю и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном появились в недавно обнародованном электронном письме, в котором якобы Эндрю пишет ему: «Мы в этом вместе».

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн / © Getty Images

Предполагаемое электронное письмо, в котором упоминалась «озабоченность» Эндрю, было отправлено на следующий день после публикации в 2011 году скандальной фотографии принца, обнимающего Вирджинию Джуффре (женщина покончила с собой в апреле 2025 года).

Фотография была впервые опубликована в британской газете The Mail on Sunday в феврале того же года. На следующий день, 28 февраля, Эндрю, как сообщается, написал Эпштейну: «Я тоже переживаю за тебя! Не беспокойся обо мне! Похоже, мы вместе в этой ситуации, и нам придется с этим справиться». В противном случае, оставайся на связи, и мы скоро сыграем еще!!!!» Перед тем как закончить словами «С уважением, Его Королевское Высочество герцог Йоркский, KG» (намек на то, что он является рыцарем престижного Ордена Подвязки).

Принц Эндрю / © Getty Images

Недавно обнаруженное электронное письмо было опубликовано 12 октября одновременно изданиями The Mail on Sunday и The Sun on Sunday в Великобритании, и издание People обратилось к принцу Эндрю за комментариями.

Это электронное письмо еще больше усугубляет скандал вокруг герцога Йоркского. Сочувственное и поддерживающее послание от 65-летнего Эндрю Эпштейну, по всей видимости, доказывает, что королевская особа поддерживала связь с финансистом в течение нескольких месяцев, несмотря на заявление BBC о разрыве отношений с ним.

Напомним, Джеффри Эпштейн был признан виновным 30 июня 2008 года в суде штата Флорида по обвинению в совращении несовершеннолетнего к занятию проституцией и подстрекательстве к занятию проституцией.

Джеффри Эпштейн и Гислен Максвелл / © Getty Images

Фотография, на которой принц Эндрю обнимает Вирджинию Джуффре в лондонском доме, который, как говорят, принадлежал Гислен Максвелл, преследовала Эндрю с момента первой публикации. Когда фотография была впервые обнаружена, Джуффре публично рассказала о своих подозрениях в отношении Эндрю.

Она сказала, что Эпштейн трижды торговал ею, чтобы она занималась сексом с принцем Эндрю в Лондоне и в других местах, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи последовательно отрицал эти обвинения, и в 2022 году он урегулировал иск, поданный ею, на сумму 13 миллионов долларов, не признав никаких правонарушений.

В своем интервью BBC Newsnight Эндрю заявил: «Я абсолютно не помню, чтобы эта фотография когда-либо была сделана», — сказал Эндрю и добавил, что его левая рука была прифотошоплена к боку Джуффре на изображении.

Джеффри Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в сговоре и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

О письме принца Эндрю стало известно через несколько недель после того, как в прессу попало другое письмо — его бывшей жены Сары Фергюсон, в котором она хвалила Эпштейна, называя его «верным, щедрым и лучшим другом для меня и моей семьи». Это письмо 2011 года было отправлено после того, как Сара публично заявила, что сожалеет о том, что принимала от финансиста деньги и поклялась больше с ним не связываться. С тех пор несколько благотворительных организаций разорвали отношения с герцогиней Йоркской, а король Чарльз, похоже, запретил Эндрю и его экс-жене появляться на публичных королевских мероприятиях с семьей.