Ему не везет: брат короля Чарльза оказался замешан в новом громком скандале
Сообщается, что монарху советуют прекратить любое общение с братом принцем Эндрю, из-за его скандальной репутации.
Младший брат короля Чарльза III — принц Эндрю — снова оказался замешан в неприятный скандал и это связано с покойным Джеффри Эпштейном. Стало известно, что герцог Йоркский написал опальному финансисту Эпштейну в феврале 2011 года письмо, через 12 недель после того, как он заявил, что разорвал с ним отношения.
Новые доказательства близости между принцем Эндрю и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном появились в недавно обнародованном электронном письме, в котором якобы Эндрю пишет ему: «Мы в этом вместе».
Предполагаемое электронное письмо, в котором упоминалась «озабоченность» Эндрю, было отправлено на следующий день после публикации в 2011 году скандальной фотографии принца, обнимающего Вирджинию Джуффре (женщина покончила с собой в апреле 2025 года).
Фотография была впервые опубликована в британской газете The Mail on Sunday в феврале того же года. На следующий день, 28 февраля, Эндрю, как сообщается, написал Эпштейну: «Я тоже переживаю за тебя! Не беспокойся обо мне! Похоже, мы вместе в этой ситуации, и нам придется с этим справиться». В противном случае, оставайся на связи, и мы скоро сыграем еще!!!!» Перед тем как закончить словами «С уважением, Его Королевское Высочество герцог Йоркский, KG» (намек на то, что он является рыцарем престижного Ордена Подвязки).
Недавно обнаруженное электронное письмо было опубликовано 12 октября одновременно изданиями The Mail on Sunday и The Sun on Sunday в Великобритании, и издание People обратилось к принцу Эндрю за комментариями.
Это электронное письмо еще больше усугубляет скандал вокруг герцога Йоркского. Сочувственное и поддерживающее послание от 65-летнего Эндрю Эпштейну, по всей видимости, доказывает, что королевская особа поддерживала связь с финансистом в течение нескольких месяцев, несмотря на заявление BBC о разрыве отношений с ним.
Напомним, Джеффри Эпштейн был признан виновным 30 июня 2008 года в суде штата Флорида по обвинению в совращении несовершеннолетнего к занятию проституцией и подстрекательстве к занятию проституцией.
Фотография, на которой принц Эндрю обнимает Вирджинию Джуффре в лондонском доме, который, как говорят, принадлежал Гислен Максвелл, преследовала Эндрю с момента первой публикации. Когда фотография была впервые обнаружена, Джуффре публично рассказала о своих подозрениях в отношении Эндрю.
Она сказала, что Эпштейн трижды торговал ею, чтобы она занималась сексом с принцем Эндрю в Лондоне и в других местах, когда ей было 17 лет. Член королевской семьи последовательно отрицал эти обвинения, и в 2022 году он урегулировал иск, поданный ею, на сумму 13 миллионов долларов, не признав никаких правонарушений.
В своем интервью BBC Newsnight Эндрю заявил: «Я абсолютно не помню, чтобы эта фотография когда-либо была сделана», — сказал Эндрю и добавил, что его левая рука была прифотошоплена к боку Джуффре на изображении.
Джеффри Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в сговоре и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
О письме принца Эндрю стало известно через несколько недель после того, как в прессу попало другое письмо — его бывшей жены Сары Фергюсон, в котором она хвалила Эпштейна, называя его «верным, щедрым и лучшим другом для меня и моей семьи». Это письмо 2011 года было отправлено после того, как Сара публично заявила, что сожалеет о том, что принимала от финансиста деньги и поклялась больше с ним не связываться. С тех пор несколько благотворительных организаций разорвали отношения с герцогиней Йоркской, а король Чарльз, похоже, запретил Эндрю и его экс-жене появляться на публичных королевских мероприятиях с семьей.