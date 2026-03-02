- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Ему сегодня 10: шведский королевский дворец опубликовал новые фото принца Оскара
В шведской королевской семье сегодня праздник. Свое 10-летие празднует сын кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля — принц Оскар.
В честь именинника семья поделилась его новыми портретными снимками. На одном портретном фото принц Оскар запечатлен один, одет в бирюзовый джемпер с круглым вырезом на горловине, а его волосы красиво зачесаны.
На другом снимке он запечатлен со своей 14-летней сестрой — принцессой Эстель. Известно, что снимки были сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг в честь дня рождения Эстель — будущей королевы Швеции.
«С 10-летием, принц Оскар!», — гласит подпись к кадрам.
Мы также собрали для вас семь интересных фактов о сыне кронпринцессы Виктории, который является третьим в очереди на шведский королевский престол.