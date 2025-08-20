- Дата публикации
Ему сегодня 22: бельгийский королевский дворец опубликовал новые фото сына королевы Матильды и короля Филиппа
20 августа бельгийскому принцу Габриэлю исполняется 22 года.
Принц является первым сыном короля Филиппа и королевы Матильды и вторым их ребенком (всего у пары четверо детей). Габриэль занимает сейчас второе место в наследовании трона Бельгии, вслед за старшей сестрой — принцессой Елизаветой.
В честь дня рождения Габриэля королевский дворец поделился несколькими его новыми портретными фотографиями.
«Сегодня принцу Габриэлю исполняется 22 года! 🥳 Скоро он начнет четвертый и последний год обучения по направлению „Социальные и военные науки“ в Королевской военной академии».
На фото принц запечатлен в классическом костюме темно-синего цвета, белой рубашке и синем галстуке в крапинку, а в нагрудном кармане его пиджака был белый платок.
Вчера, напомним, свое 52-летие отпраздновала норвежская кронпринцесса Метте-Марит. Королевский дворец также поделился ее новой фотографией в честь именин.