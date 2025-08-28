- Дата публикации
Ему сегодня 26: датский королевский дворец поделился новым фото именинника — графа Николая
Графу Николаю Датскому — сыну принца Иоахима и его первой жены — принцессы Александры — сегодня исполняется 26 лет.
По этому поводу королевский дворец опубликовал новое портретное фото именинника.
«Поздравляем Его Превосходительство графа Николая, которому сегодня исполняется 26 лет», — говорится в подписи под снимком королевского дома.
На снимке Николая одет в рубашку, пиджак и брюки, у него на шее галстук, запечатлен парень полубоком. Он работает моделью, поэтому позировать перед камерой для него дело привычное.
К слову, о личной жизни графа Николая в последнее время все чаще говорят в прессе. Он состоит в отношениях с моделью и основательницей модного бренда Бенедикте Туструп. Недавно девушку запечатлели во время Копенгагенской недели моды.