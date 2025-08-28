Граф Николай Датский / © Getty Images

По этому поводу королевский дворец опубликовал новое портретное фото именинника.

«Поздравляем Его Превосходительство графа Николая, которому сегодня исполняется 26 лет», — говорится в подписи под снимком королевского дома.

На снимке Николая одет в рубашку, пиджак и брюки, у него на шее галстук, запечатлен парень полубоком. Он работает моделью, поэтому позировать перед камерой для него дело привычное.

К слову, о личной жизни графа Николая в последнее время все чаще говорят в прессе. Он состоит в отношениях с моделью и основательницей модного бренда Бенедикте Туструп. Недавно девушку запечатлели во время Копенгагенской недели моды.

