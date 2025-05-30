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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Ему сегодня два года: милые фото младшего сына принцесса Евгении — Эрнеста

Принцесса Йоркская родила своего второго ребенка 30 мая 2023 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения с сыном Эрнестом

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, появился на свет в больнице Портленда, весом 3,22 килограмма. В этой же больнице двумя годами ранее родился его старший брат Август.

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

30 мая младший сын Евгении и Джека Бруксбэнка празднует второй день рождения. И пока мы ждем новых фотографий от принцессы, решили собрать для вас снимки маленького Эрнеста, которыми Евгения уже делилась ранее.

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Недавно во время редкого интервью принцесса Евгения рассказала о своей рутине с детьми и поделилась, как любит проводить время со своими мальчиками.

Принцесса Евгения с сыновьями Эрнестом и Августом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыновьями Эрнестом и Августом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыновьями Эрнестом и Августом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыновьями Эрнестом и Августом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

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