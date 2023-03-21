Ему сегодня два: Зара и Майк Тиндалл празднуют день рождения сына

Зара и Майк Тиндалл празднуют второй день рождения своего сына Лукаса.

Мальчик родился 21 марта 2021 года в семейном доме пары в Глостерширском поместье. В тот день Зара не успела доехать до госпиталя из-за того, что роды начались стремительно, и родила сына на полу в ванной комнате. Скорее всего, в присутствии акушерки или целой команды специалистов.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Getty Images

Мальчика назвали Лукас Филипп Тиндалл - в честь его прадедушки принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Он занимает 23-е место в порядке наследования британского престола, а значит, вряд ли когда-либо возглавит его.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, Зара перенесла два выкидыша после рождения старшей дочери Мии в 2014 году и была первой королевской особой, которая открыто рассказала о душераздирающем опыте. Также у Зары и Майка есть младшая дочь - Лена Элизабет.

Дети Зары и Майка Тиндалл / Фото: Getty Images

В августе 2022 года супруги впервые показали, как выглядит их сын, взяв его с собой на спортивное мероприятие в Страуде, в графстве Глостершир.

Майк Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

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