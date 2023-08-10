Ему скоро 18: по случаю праздника датский королевский дворец опубликовал новые фото принца Кристиана

В октябре датский принц и наследник трона – Кристиан – отпразднует свое 18-летие.

Уже сейчас кронпринц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри готовятся к этому мероприятию.

Недавно были опубликованы новые портретные фотографии с фотосессии, которую организовали в преддверии праздника. В подписи под снимками написано:

"15 октября 2023 года Его Королевскому Высочеству принцу Кристиану исполняется 18 лет. День отметится сменой караула в Амалиенборге, где принц вместе со своей семьей и Ее Величеством Королевой появляется на балконе дворца Фредерика VIII".

(листайте фото вправо)

По случаю празднования состоится и ряд торжественных мероприятий. Вечером королева Маргрете II, бабушка принца, устроит праздничный стол в замке Кристиансборг, куда, среди прочего, приглашены представители ряда молодежных организаций страны, а также молодые люди, отличившиеся в мире спорта, искусства и культуры.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А на следующий день утром принц Кристиан будет присутствовать на заседании Государственного совета, где сделает так называемое торжественное заявление о том, что желает соблюдать конституцию. Принц Кристиан не получит места в Государственном совете, пока не произойдет смена престола.

Новые портретные фотографии принца Кристиана были сделаны фотографом Franne Voigt.

Читайте также: