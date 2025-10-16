Ему уже 86: как сейчас выглядит первый муж королевы Камиллы

Свадьба Камиллы и Эндрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Реклама

Пара познакомилась в 60-х годах. Эндрю был офицером Британской армии. После несколько лет отношений, за время которых они неоднократно расставались, было объявлено об их помолвке в 1973 году. Говорят, о ней сообщили родители будущих молодоженов.

Свадьба, о которой мы подробнее уже рассказывали, состоялась 4 июля в Гвардейской часовне казармы Веллингтона. В браке у Камиллы и Эндрю родилось двое детей — сын Том и дочь Лора. В декабре 1994 года Эндрю и Камилла объявили о разводе, также сообщив, что не живут вместе уже несколько лет, а бракоразводный процесс завершился 3 марта 1995 года.

Свадьба Камиллы и Эндрю Паркер-Боулза. 1973 год / © Getty Images

Через десять лет, в апреле 2005-го Камилла вышла замуж во второй раз – за принца Уэльского Чарльза.

Реклама

Ее бывший муж Эндрю в 1996 году Эндрю женился во второй раз на Розмари Дикинсон, которая скончалась 12 января 2010 года после долгой борьбы с раком.

Эндрю Паркер-Боулз / © Getty Images

Вчера, Паркер-Боулз присутствовал на заупокойной мессе по фельдмаршалу лорду Гатри в Вестминстерском соборе в Лондоне, где его и запечатлели фотографы. Сейчас мужчине 86 лет. С Камиллой они до сих пор поддерживают дружеские отношения.