Ему уже семь: принцесса София и принц Карл Филипп поделились фото старшего сына

Первенец пары появился на свет 19 апреля 2016 года в больнице Дандерюд. Его назвали Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский.

Вчера мальчику исполнилось уже семь лет. А с момента его рождения у Софии и Карла родилось еще двое сыновей – принцы Габриэль и Юлиан.

В Instagram шведской королевской семьи поделились новым портретным снимком принца Александра. Мальчик запечатлен в бирюзовом джемпере, светлой полосатой рубашке и бежевых брюках, а обут в белые кроссовки. Он улыбается и на этом снимке хорошо видно, как он похож на свою мать принцессу Софию.

Напомним, принцесса София и принц Карл Филипп поженились в 2015 году. А их историю любви часто сравнивают с историей Золушки.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Associated Press

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