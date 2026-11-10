Эндрю Маунтбаттен-Виндзор приглашал на чай светскую львицу: кто эта незнакомка

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Реклама

Британская светская львица и страстная любительница верховой езды Алиба Беллингем в интервью газете Mail on Sunday на этой неделе опровергла утверждения о том, что она является новой девушкой бывшего члена королевской семьи.

«О том, чтобы я была его „подругой“, и речи быть не может; мы просто знакомые», — сказала она изданию. «Думаю, слухи начались, когда один американский журналист узнал, что я пила с ним чай, а потом приравнял два к двум и получил пять».

Реклама

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

По данным журнала Hello! Алиба знакома с Эндрю с детства. Ее брат Генри был депутатом от Консервативной партии от Северо-Западного Норфолка и министром в Министерстве иностранных дел, пока в 2020 году не получил пожизненное пэрство.

Реклама

В интервью газете Mail on Sunday он рассказал, что, поскольку родовое поместье его семьи находится недалеко от Сандрингема , он и Алиба в детстве часто играли вместе с Эндрю, принцем Эдвардом и принцессой Анной.

Алиба, которая проводит время между Лондоном и Норфолком, была замечена в новом доме экс-принца, ферме Марш, и является заядлой наездницей, а также членом элитной норфолкской светской группы, известной как «Тернип Тоффс».

Она добавила в интервью, что их с Эндрю объединяет ряд общих интересов, в том числе любовь к собакам и лошадям.

«Мы время от времени встречаемся и разговариваем о лошадях и собаках — это то, что нас объединяет. Мы хорошо ладим. Он обожает своих лошадей. Я не из тех, кто зацикливается на чужом прошлом. Думаю, Эндрю очень понравился Норфолк, и ему здесь понравится жить», - говорит женщина.

Реклама

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Помимо тесных семейных связей с королевской семьей, крестной матерью Алибы была покойная Фрэнсис Шанд Кидд, мать леди Дианы Спенсер, которая также выросла неподалеку, в Норфолке.

Новости партнеров

Новости партнеров