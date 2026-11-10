ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
195
Время на прочтение
2 мин

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор приглашал на чай светскую львицу: кто эта незнакомка

После его выселения из Роял Лодж в феврале появились сообщения о том, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор проводит время с новой возлюбленной.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Британская светская львица и страстная любительница верховой езды Алиба Беллингем в интервью газете Mail on Sunday на этой неделе опровергла утверждения о том, что она является новой девушкой бывшего члена королевской семьи.

«О том, чтобы я была его „подругой“, и речи быть не может; мы просто знакомые», — сказала она изданию. «Думаю, слухи начались, когда один американский журналист узнал, что я пила с ним чай, а потом приравнял два к двум и получил пять».

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

По данным журнала Hello! Алиба знакома с Эндрю с детства. Ее брат Генри был депутатом от Консервативной партии от Северо-Западного Норфолка и министром в Министерстве иностранных дел, пока в 2020 году не получил пожизненное пэрство.

В интервью газете Mail on Sunday он рассказал, что, поскольку родовое поместье его семьи находится недалеко от Сандрингема , он и Алиба в детстве часто играли вместе с Эндрю, принцем Эдвардом и принцессой Анной.

Алиба, которая проводит время между Лондоном и Норфолком, была замечена в новом доме экс-принца, ферме Марш, и является заядлой наездницей, а также членом элитной норфолкской светской группы, известной как «Тернип Тоффс».

Она добавила в интервью, что их с Эндрю объединяет ряд общих интересов, в том числе любовь к собакам и лошадям.

«Мы время от времени встречаемся и разговариваем о лошадях и собаках — это то, что нас объединяет. Мы хорошо ладим. Он обожает своих лошадей. Я не из тех, кто зацикливается на чужом прошлом. Думаю, Эндрю очень понравился Норфолк, и ему здесь понравится жить», - говорит женщина.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Помимо тесных семейных связей с королевской семьей, крестной матерью Алибы была покойная Фрэнсис Шанд Кидд, мать леди Дианы Спенсер, которая также выросла неподалеку, в Норфолке.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie