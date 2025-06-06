Эпатажная пара: норвежская принцесса Марта-Луиза и ее муж-шаман посетили вечеринку

Марта-Луиза и шаман / © Getty Images

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Скандальная норвежская принцесса Марта-Луиза, которая в прошлом году вышла замуж за шамана Дурека Варрета, появилась на мероприятии в Осло. В компании мужа принцесса появилась на летней вечеринке Elle 2025 на ферме Мадсеруд.

Марта пришла в одежде собственного бренда Hést, а Дурек — в одежде норвежского бренда Holzweiler. Ее образ включал топ-платок, белый костюм из денима, а также обувь от Gucci. Голову она украсила тоже голубым платком, а глаза оригинальными очками. Дурек же сочетал белую рубашку, брюки и яркий кардиган. На плече у шамана была сумка из голубого денима.

Марта-Луиза и шаман / фото: instagram.com/iam_marthalouise

Также на вечеринке была средняя дочь Марты, Лея Айседора Бен. Всего у принцессы три дочери, которых она родила, когда была замужем за писателем Ари Беном.

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Лея Айседора Бен / фото: instagram.com/ellenorge

С отцом девочек Марта Луиза развелась в 2017 году. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии. 25 декабря 2019 года в Рождество Ари Бен покончил с собой из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.