Еще два стола Путина, над которыми все шутят (фото)

Российский президент до дрожи в коленях боится садиться за традиционный стол с мировыми лидерами. А исключение делает только для своих "кремлевских марионеток".
О золотом столе Путина, за которым совсем недавно он встречался в Кремле с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а потом в этот же день отдал приказ выпустить крылатые ракеты по украинской столице, мы уже рассказывали. Его дизайнер – итальянец, узнал свою работу по многочисленным фотографиям стола, которые сейчас печатают все мировые СМИ. Он рассказал, что стол из натурального дерева с элементами золота он создал 25 лет назад.
Есть у Путина еще один любимый стол, он создан из коричневого дерева и такой же длинный. Именно за этим столом Путин встречался в феврале с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым во время их встречи в Москве. После этой встречи соцсети облетели новые мемы, а в окружении диктатора поспешили объяснить, что "Путин держит длинную дистанцию из-за плохой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом".
А через два месяца кремлевский "фюрер" снова сел за стол переговоров с министром Шойгу, на этот снова не обошлось без мемов. Даже вопреки тому, что длина стола была совсем другой.
Интересно будет посмотреть, за какой стол Путин сядет на переговорах с Зеленским. Ведь президент Украины абсолютно точно не боится ни коронавируса, ни встречи с диктатором РФ.
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