Еще не переехали, а уже скандал: Кейт и Уильям разгневали своих новых соседей в Беркшире

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Камеры видеонаблюдения, большой забор и благоустройство территории не дадут посторонним проникнуть в восьмикомнатный дом семьи в Виндзор-Грейт-Парке, в Беркшире. Однако это дорого обошлось любителям выгуливать собак после того, как в воскресенье были окончательно закрыты парковка и въезд через ворота в Виндзор-Грейт-Парк, за которые местные жители платили 110 фунтов стерлингов в год.

«В связи с предстоящим объявлением части Большого парка зоной отчуждения, доступ через ворота Крэнборн будет навсегда закрыт», — говорится в сообщении, — пишет The Sun. Согласно планам Министерства внутренних дел, нарушителям, проникающим на территорию, будет грозить арест.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Местный житель Том Банн, который часто паркуется у ворот, чтобы выгулять девятилетнего пса мистера Брауна по полям возле Форест-Лодж, рассказал газете:

«Конечно, это разочаровывает, ведь моей собаке здесь очень нравится. Мы приезжаем сюда каждые пару недель, и теперь нам придется искать другое место, чтобы он мог намотать мили. Но я полностью понимаю, что безопасность Уильяма, Кейт и их семьи превыше всего, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы они могли жить здесь счастливо».

Кейт и Уильям Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / © Associated Press

Другая женщина из соседнего Уинкфилда также рассказала изданию: «Многие из нас выгуливают здесь собак уже 20 лет, поэтому, когда нам говорят, что мы больше не можем этого делать, это как удар под дых. Мы ежегодно платим на содержание парка, но нам больше не разрешат пользоваться его частью. Нас предупредили всего за несколько дней, что эта часть леса закрывается навсегда. Теперь мне придется садиться в машину и ехать подальше, чтобы выгулять собаку».

Также известно, что вокруг дома в георгианском стиле, являющегося памятником архитектуры II категории, был возведен огромный деревянный забор, огораживающий лес и зеленую зону, а также посажены деревья для обеспечения уединенности семьи. Также были установлены специальные камеры видеонаблюдения.

Дом Forest Lodge, где будет жить семья Уэльских / © Getty Images

Общественные слушания по вопросу закрытия не проводились, поскольку, согласно Закону о борьбе с организованной преступностью и деятельности полиции 2005 года, земли короны, принадлежащие королю или его непосредственному наследнику, находятся под защитой.