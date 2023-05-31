Еще не родила: принцесса Евгения в мини-платье вышла на прогулку с мужем

Мать принцессы Евгении – Сара Йоркская – говорила, что рожать ее дочери в конце мая. Сегодня 31-е число, но Евгения все еще не родила.

Папарацци сфотографировали принцессу с ее мужем Джеком Бруксбэнком вчера в Лондоне. Снимки опубликовало издание Daily Mail. Похоже, пара отправилась на шопинг, возможно, покупали что-то для будущего новорожденного.

Принцесса Евгения / Фото: dailymail.co.uk

Евгения выглядела расслабленно и была одета в короткое синее платье с мелким цветочным принтом стоимостью 97 долларов и обута в кеды. У нее были распущены волосы, а на лице были очки от солнца. Ее муж Джек надел серую футболку, джинсы и кроссовки.

Платье, как у принцессы Евгении / Фото: whistles.com

Пара в ожидании рождения второго ребенка, которого рожать Евгения будет, судя по всему, снова в больнице Портленда. Недавно она переехала с мужем в Ivy Cottage, который расположен в двух минутах от госпиталя.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Кстати, именно в этой больнице своего первенца рожала и Меган, герцогиня Сассекская. Роды проходили конфиденциально, и пресса до последнего не знала, что Меган уже рожает.

Читайте также: