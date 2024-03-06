Еще не скоро: стало известно, когда принцесса Кейт вернется к работе

Уже полтора месяца Кейт Миддлтон находится на больничном после того, как в середине января ей сделали операцию на брюшной полости.

Сообщается, что принцесса Уэльская появится на параде Trooping the Color Лондоне 8 июня.

Официальный веб-сайт британской армии объявил об этом во вторник, 5 марта. В этот период также пройдут официальные празднования дня рождения короля Чарльза III. Как и его мать королева Елизавета II, родившаяся в апреле, но отмечавшая свой день рождения в первую неделю июня, Чарльз также будет следовать этой традиции.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Однако, как пишет People, британские военные, возможно, забежали вперед с объявлением этой информации, так как именно Кенсингтонский дворец должен подтвердить появление 41-летнего принца Уильяма и принцессы Кейт на любом официальном мероприятии. Пока что дворец этого не сделал.

Принцесса Уэльская с семьей на Trooping the Color / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что Кейт будет на больничном минимум до Пасхи.

Напомним, недавно принцессу Уэльскую и ее маму Кэролл Миддлтон сфотографировали папарацци в Виндзоре.

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