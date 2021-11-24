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Еще немного о королевских крестинах: муж Зары Тиндолл раскрыл некоторые подробности

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Еще немного о королевских крестинах: муж Зары Тиндолл раскрыл некоторые подробности

Зара и Майк Тиндолл / Associated Press

Муж Зары Тиндолл Майкл рассказал некоторые подробности о королевских крестинах, которые прошли в минувшее воскресенье.

Сына пары - Лукаса Филиппа Тиндолл - крестили в один день с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком – сыном принцесса Евгении и Джека Бруксбэнка. Это первое в истории современной королевской семьи двойное крещение. Таинство состоялось в воскресенье в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре, и на нем присутствовала прабабушка мальчиков – королева Елизавета II.

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, монарх смогла присутствовать на церемонии. Хотя фотографий нет, так как мероприятие прошло в узком семейном кругу и прессу не допустили.

Майк Тиндолл рассказал в своем подкасте "Хорошее, плохое и регби" немного о церемонии. Он сказал своему соведущему Алексу Пейну: "У меня были отличные выходные, несколько отличных дней. У нас были крещения в воскресенье, это было прекрасно. Это был прекрасный день". На вопрос Алекс, понравилось ли Лукасу "нырять", Майк ответил, что помог своему сыну подготовиться к важному дню, взяв его с собой поплавать утром, пишет Hello!

Зара и Майк Тиндолл с королевой Елизаветой II / © Associated Press
Зара и Майк Тиндолл с королевой Елизаветой II / Associated Press

Больше, к сожалению, Майк никаких подробностей не рассказал. Впрочем, почти все королевские крестины проходят достаточно секретно, публике показывают лишь портретные фото потом. Покажут ли их в этот раз, пока что остается загадкой.

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