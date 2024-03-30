Еще один член королевской семьи может пропустить пасхальную службу: о ком идет речь

Дочь принцессы Анны вместе с мужем Майком и дочерьми посетила прошлогоднюю пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, но в этом году может пропустить мероприятие.

В этом году пасхальные выходные Зары и ее семьи могут выглядеть немного иначе. В пятницу дочь принцессы Анны видели на Международном весеннем карнавале по троеборью в парке Торесби в Ньюарке. Карнавал верховой езды продлится до воскресенья, поэтому вполне возможно, что Зара пропустит традиционную пасхальную прогулку королевской семьи, несмотря на то, что в прошлые годы она была частью праздничного мероприятия, пишет People.

Зара Тиндалл и ее муж Майк с детьми на службе / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз и королева Камилла примут участие в службе, но поскольку королю врачи рекомендуют не посещать мероприятия, где много людей, это может быть служба в более скромном формате.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В четверг, напомним, Камилла представляла короля на Королевской службе в Вустерском соборе, где по традиции раздала "чистые деньги". На этом мероприятии Ее Величество появилась в очень интересных брошах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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