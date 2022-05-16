Еще один Хатико: в Бородянке собака ждет своих хозяев уже два месяца

После полномасштабного вторжения России многие животные остались без своих хозяев, но все равно не оставляют свои дома.
Все, наверно, помнят верного пса породы акита-ину, который не хотел покидать свой родной дом и более месяца ночевал на его пороге. К сожалению, его хозяйка погибла во время оккупации Бучи. Но волонтеры не оставили пса и уже нашли ему новых хозяев.
И вот в Бородянке нашли нового Хатико. Черный пес ждет своих хозяев у подъезда разрушенного дома уже долгое время.
"Два месяца в холод, дождь и жару он ждет у подъезда дома, где нет ни одного жителя! Соседи рассказали, что хотели забрать собачонку, но тот убегал и всегда возвращался в свой дом.
Теперь люди приходят его подкормить и погладить. Нам так и не удалось узнать, что же случилось с бывшими хозяевами этой собачки.
Если узнали малого – напишите нам! Хотим, чтобы его история будет со счастливым финалом!
Бородянский Хатико, держись!" – пишут зоозащитники из "ЗооПатруля".
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