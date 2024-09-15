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Еще один именинник: шведский королевский дворец поздравил кронпринца Даниэля с 51-летием

Еще один именинник: шведский королевский дворец поздравил кронпринца Даниэля с 51-летием

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

В шведском королевстве сегодня также есть именинник.

Кронпринцу Даниэлю – супругу кронпринцессы Виктории – будущей королевы Швеции исполняется 51 год. Дворец поздравил принца с днем рождения, опубликовав его новое портретное фото.

"Сегодня день рождения Его Высочеству принцу Дэниелю 51 год. Поздравляем!", - говорится в подписи под фотографией, автором которой стала его жена Виктория во время частного визита в Емтланд.

Напомним, на прошлой неделе кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль посетили открытие парламента в Стокгольме вместе с членами своей семьи.

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