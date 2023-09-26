Еще один камбэк из 2000-х: актриса Милли Бобби Браун появилась на улице с повязкой на голове

Если этот аксессуар для волос еще где-то лежит у вас на дне шухляды со школьных времен, можете его смело доставать - он снова в моде.

19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, которая совсем недавно обручилась с сыном солиста группы Bon Jovi, попала под прицел папарацци в Лондоне. В Великобританию она прибыла для продвижения своего дебютного романа "Девятнадцать шагов", написанного за мотивами реальных событий из жизни ее семьи во время Второй мировой войны.

Однако не столько новая писательская работа Милли удивила, сколько образы, который она выбрала для мероприятий. Дело в том, что девушка появилась на публике в аксессуаре явно навеяным 2000-ми, поскольку на ее голове были трикотажные повязки белого и коричневого цветов.

Такой аксессуар был очень популярен в нулевых, и, как видим, актриса, пытается вернуть его в моду. Повязки она выбрала в цвет своих нарядов и разбавила сумкой от Louis Vuitton.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Пока что такие повязки не пользуются дикой популярностью, но, точно станут одним из трендов этой осени. А вот ранее мы называли 20 трендов из двухтысячных, которые уже вернулись в нашу жизнь.

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