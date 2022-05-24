Еще один побратим Патрона: в ГСЧС рассказали о спасательной собаке-водолазе Найде

Еще один побратим Патрона: в ГСЧС рассказали о спасательной собаке-водолазе Найде

Пес пиротехников Патрон стал уже очень популярным в Сети, поэтому в ГСЧС Украины решили рассказать об еще одной "сотруднице".

Патрон, который работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области, уже стал настоящей звездой Instagram. Но в ГСЧС трудятся еще много собак, помогающих бойцам.

Так, на странице в Facebook ГСЧС Украины рассказали об овчарке Найде, собаке-водолазе из Черкасской области.

Не Патроном єдиним! А ви знаєте, що в ДСНС є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази? Ні? Ну то... Опубликовано ДСНС України Вторник, 24 мая 2022 г.

"А вы знаете, что в ГСЧС есть не только собаки-пиротехники, но и собаки-водолазы? Нет? Ну значит, знакомьтесь!

Это – Найда, новая "сотрудница" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Черкащины.

Найда – породистая овчарка, но взяли ее из приюта.

Уже с первых дней знакомства Найда проявила дисциплинированность и пристрастие к воде. Так что водолазы решили научить ее необходимым командам, в том числе и для спасения на воде.

Впереди еще несколько классов "водолазной школы" для Найды, но уже сегодня собака уверенно и четко выполняет команды и готова во всеоружии встретить купальный сезон и заботиться о безопасности отдыхающих", - пишут спасатели из ГСЧС.

Хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для своего любимца

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