Еще один признак, что принцесса Кейт выздоравливает: дворец сделал заявление

Принц Уэльский отправится во Францию вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а это значит, что принцесса Уэльская выздоравливает и чувствует себя хорошо.

Король Чарльз, королева Камилла и принц Уэльский должны отправиться во Францию ​​6 июня, чтобы отметить 80-летие высадки десанта во время Второй мировой войны.

Король Чарльз, королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

Они должны присоединиться к памятному мероприятию Министерства обороны и Королевского Британского легиона в Мемориале Британской Нормандии в Вер-сюр-Мер. Тем временем Уильям должен отметить знаменательную годовщину вместе с канадским правительством в Juno Beach Centre. К нему присоединятся военнослужащие канадских вооруженных сил и ветераны Второй мировой войны, сообщает Hello!.

Это первая зарубежная поездка принца Уэльского после того, как его жене принцессе Кейт поставили диагноз рак. Учитывая, что принц Уильям уже вернулся к работе в Британии, а теперь планирует поездку во Францию, можно предположить, что выздоровление принцессы Уэльской идет хорошо.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Для короля Чарльза это также станет первая зарубежная поездка после того, как в феврале стало известно, что монарх лечится от рака. Врачи разрешили королю брать на себя больше обязанностей, но он все еще болен раком, хотя и чувствует себя лучше, однако его лечение продолжается.

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