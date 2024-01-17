Еще один развод: королевская пара объявила о расставании после восьми лет брака

Они поженились в октябре 2016 года и родили дочь Джеральдин, которой сейчас три года. 15 января в социальных сетях принц Лека сообщил о том, что пара приняла решение развестись.

Наследный принц Албании Лека II и Элия Захария в день своей свадьбы в 2016 году / Фото: Getty Images

В заявлении принц Лека, который является главой албанской королевской семьи, заявил, что их маленькая дочь останется их главным приоритетом.

"Привет, друзья и доброжелатели, этим сообщением я официально сообщаю вам, что принц Лека и Элия Захария согласились расторгнуть свой брак. Поскольку наш брак потерял свою функцию, мы приняли решение разорвать его по обоюдному согласию, начав все необходимые судовые процедуры", - гласит заявление принца.

"Несмотря на доверие к институту семьи, принц Лека II считает, что ценности взаимного уважения и понимания лягут в основу отношений в их непрерывности, мотивом которых будет рост и образование принцессы Джеральдин!!!. Духовное и физическое благополучие девочки, принцессы Джеральдин, останется в центре их внимания, посвященного обеспечению счастливой и безопасной жизни Джеральдин", - дополнено в посте.

Это первый королевский развод в новом 2024 году, о котором стало известно публике.

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