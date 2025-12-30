Еще один сотрудник принца Гарри и Меган Маркл объявил, что уходит в отставку

Принц Гарри и Джеймс Холт / © Getty Images

Реклама

Джеймс Холт возглавлял Archewell с 2021 года, а с 2019 по 2021 год, он был их руководителем отдела по связям с общественностью. Этот период был непростым для пары, в течение которого они отказались от своих обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США. Он также снялся в документальном фильме пары 2022 года на Netflix, «Гарри и Меган», где рассказал о закулисных моментах, последовавших за их свадьбой в 2018 году, пишет журнал Hello!.

Комментируя свое решение уйти с занимаемой должности, Джеймс сказал: «Работа с принцем Гарри и Меган была одной из величайших привилегий в моей карьере. Начиная с моего первого проекта с принцем Гарри восемь лет назад, направленного на улучшение психологической поддержки солдат в британской армии, и заканчивая нашей недавней работой по оказанию помощи раненым детям в Газе, он неизменно побуждал меня мыслить шире и думать о том, как мы можем изменить ситуацию к лучшему», — говорится в заявлении. «С того момента, как я познакомился с Меган, я понял, что она родственная душа — человек, который находит радость даже в трудные моменты и искренне общается с людьми независимо от обстоятельств. Прежде всего, работа, которую мы проделали вместе, чтобы поддержать семьи, пострадавшие от насилия в интернете, останется самой значимой в моей профессиональной жизни.

Принц Гарри и Джеймс Холт / © Getty Images

После пяти невероятных лет в Лос-Анджелесе пришло время моей семье вернуться в Лондон. Когда я передам эстафету команде, возглавляющей Archewell Philanthropies в ближайшие месяцы, я сделаю это с огромной гордостью и оптимизмом в отношении того, что нас ждет впереди», — сказал Джеймс.

Реклама

Герцог и герцогиня Сассекские прокомментировали уход своего сотрудника:

«Джеймс оказывал нам неоценимую поддержку на протяжении почти 10 лет. Его энтузиазм и талант в руководстве нашими благотворительными проектами были исключительными. Поскольку Джеймс возвращает свою молодую семью в Великобританию, мы гордимся тем, что он продолжит организовывать для нас различные гуманитарные поездки за границу через Archewell Philanthropies».

Меган и принц Гарри / © Associated Press

«Джеймс Холт останется старшим советником по благотворительности для супругов и фонда Archewell Philanthropies, оказывая поддержку их гуманитарным поездкам за границу в 2026 году», — заявил представитель герцога и герцогини Сассекских.

Напомним, в октябре мы писали, что из компании Сассекских ушла Эмили Робинсон, бывший старший директор по связям с общественностью Netflix.