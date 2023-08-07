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Еще один весельчак в семье: Зара Тиндалл взяла двухлетнего сына на фестиваль, где он всех очаровал

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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Еще один весельчак в семье: Зара Тиндалл взяла двухлетнего сына на фестиваль, где он всех очаровал

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

Двухлетний Лукас – младший ребенок Зары и Майка Тиндалл и их единственный сын.

Его мать Зара принимала участие в соревнованиях на Фестивале британского троеборья и в один из дней взяла с собой своих детей – сына Лукаса и дочь Лену.

Несмотря на плохую и прохладную погоду малыш Лукас выглядел довольным и наслаждался забегом по грязи и лужам, одет в комбинезон и резиновые сапоги. Его мама Зара купила ребенку мороженное и игрушку – синий трактор, и мальчик был очень рад. 

Лукас Тиндалл / © Getty Images
Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

А его сестра Лена, которой пять лет, также была одета в такой же комбинезон, как у брата и обута в высокие резиновые сапоги, как у мамы Зары.

Зара Тиндалл с детьми / © Getty Images
Зара Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Муж Зары Майк Тиндалл уже как-то рассказывал, что обе его дочери увлекаются разными видами спорта и регби, как и он сам. Не исключено, что кого-то из троих отпрысков пары мы можем увидеть однажды и во время конных соревнований.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / © Getty Images
Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, фестиваль посетила и мать Зары - королевская принцесса Анна. Ее многослойный лук многих в этот день удивил. 

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Дата публикации
Просмотры
57
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