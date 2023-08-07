Еще один весельчак в семье: Зара Тиндалл взяла двухлетнего сына на фестиваль, где он всех очаровал

Его мать Зара принимала участие в соревнованиях на Фестивале британского троеборья и в один из дней взяла с собой своих детей – сына Лукаса и дочь Лену.

Несмотря на плохую и прохладную погоду малыш Лукас выглядел довольным и наслаждался забегом по грязи и лужам, одет в комбинезон и резиновые сапоги. Его мама Зара купила ребенку мороженное и игрушку – синий трактор, и мальчик был очень рад.

Лукас Тиндалл / Фото: Getty Images

А его сестра Лена, которой пять лет, также была одета в такой же комбинезон, как у брата и обута в высокие резиновые сапоги, как у мамы Зары.

Зара Тиндалл с детьми / Фото: Getty Images

Муж Зары Майк Тиндалл уже как-то рассказывал, что обе его дочери увлекаются разными видами спорта и регби, как и он сам. Не исключено, что кого-то из троих отпрысков пары мы можем увидеть однажды и во время конных соревнований.

Зара Тиндалл с сыном Лукасом / Фото: Getty Images

Напомним, фестиваль посетила и мать Зары - королевская принцесса Анна. Ее многослойный лук многих в этот день удивил.

Читайте также: