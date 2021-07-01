Еще один яркий лук: 95-летняя королева Елизавета II в Эдинбурге

Веселая и, как всегда, яркая королева Великобритании Елизавета II посетила очередное мероприятие во время визита в Шотландию.

Сегодня монарх встретилась с директором и вице-канцлером Питером Мэтисоном во время посещения Эдинбургского института изменения климата в рамках своей традиционной поездки в Шотландию на Холирудскую неделю.

На публике Елизавета II появилась в бирюзовом пальто на пуговицах, которое было немного другого кроя, чем обычно носит королева. К наряду была подобрана снова шляпа с цветами в тон, туфли от бренда Anello & Davide и сумка Launer.

Королева Елизавета II / Getty Images

Монарх была традиционно в белых перчатках, с жемчужной нитью на шее, серьгах из жемчуга и новой брошью. Кудрявые белые локоны были спрятаны под шляпой, а на губах была розовая помада.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Вчера к Елизавете II в туре по Шотландии присоединилась ее 70-летняя дочь принцесса Анна. Вчера они вместе посетили Детский лесной проект в Глазго. В этот день королева была в синем пальто и шляпе, украшенной цветами. На пальто у Елизаветы II, как всегда, была брошь, в этот раз она выбрала украшение с огромным сапфировым камнем. Образ Ее Величества даже затмевал образ ее дочери.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

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